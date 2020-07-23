Ракету с зондом для изучения Марса запустил Китай. Фото: youtube.com

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Китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 («Чанчжэн-5») с первым зондом Китая для изучения Марса «Тяньвень-1» стартовала 23 июля с космодрома Вэньчан.

Для запуска китайские инженеры использовали модификацию CZ-5 Y4 со стартовой массой около 870 т. Зонд имеет вес 5 т, а орбитальная станция — 3,7 т. Зонд достигнет Марса в феврале 2021 года. Преодоление расстояния от Земли до Марса в разное время составляет от 55 млн до 400 млн км. Об этом сообщает ТАСС.

После достижения «Красной планеты» зонд «Тяньвэнь-1» сначала выйдет на высокоэллиптическую орбиту с периодом полного оборота около 10 дней. Потом он перейдет на полярную орбиту Марса, а затем снова сменит ее на новую промежуточную орбиту, на которой будет совершать полный оборот вокруг планеты за два марсианских дня. На орбите зонд пробудет почти три месяца, а затем марсоход покинет платформу и начнет изучение поверхности Марса, состава почвы и особенностей атмосферы и климатических условий, а также займется поиском воды и следов жизни.

Напомним, в декабре 2019 года Китай запустил в космос ракету-носитель «Чанчжэн-5» с телекоммуникационным спутником на борту. Это был третий старт ракеты-после успешного запуска в 2016 году, а также неудачного запуска в 2017 году.