Ракета Electron со спутниками на борту не смогла выйти на орбиту. Фото: ITC.ua

https://racurs.ua/n140688-raketa-electron-so-sputnikami-na-bortu-ne-smogla-vyyti-na-orbitu-video.html

Ракурс

Ракета Electron американской компании Rocket Lab после старта сегодня ночью с площадки на полуострове Махия в Новой Зеландии сумела подняться лишь на высоту 194,8 км, а затем начала падать на Землю.

Видео, которое транслировалось с ракеты, оборвалось через 5 минут 41 секунду после старта, когда уже работала вторая ступень ракеты-носителя. На борту ракеты находились семь спутников, сообщает пресс-служба Rocket Lab.

Генеральный директор компании Питер Бек заявил, что после успешного запуска возникла проблема по пути на орбиту, которая привела к потере ракеты и полезного груза. Бек принес извинения клиентам, спутники которых были на борту ракеты.

Ракета должна была вывести на околоземную орбиту высотой 500 км спутник CE-SAT-IB компании Canon Electronics Inc, предназначенный для тестирования технологии получения изображений Земли с помощью широкоугольных камер высокого разрешения. Кроме того, ракета несла пять аппаратов SuperDove дистанционного зондирования Земли с новыми системами для обеспечения более высокого качества изображения компании Planet Labs, а также спутник Faraday-1 6U британской компании In-Space Missions.

Следует отметить, что стоимость запуска ракеты Electron составляет от 4,9 до 6,6 млн дол., что значительно дешевле запуска других ракет среднего и тяжелого классов.

Всего было осуществлено 13 запусков ракеты Electron, два из которых закончились неудачей.

Как ранее писал «Ракурс», компания SpaceX запустила еще одну ракету Falcon 9 с 60 спутниками глобальной сети раздачи интернета Starlink.