Вспышка коронавируса зафиксирована в детском саду Тернополя. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n140687-vspyshka-koronavirusa-zafiksirovana-v-detskom-sadu-ternopolya.html

Ракурс

Вспышка коронавируса произошла в одном из детских садов Тернополя. Сразу пятеро воспитанников одной группы заболели COVID-19.

Об этом сообщает в Facebook Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом.

В связи со вспышкой COVID-19 местные власти решили временно закрыть детский сад № 6.

Всех детей и работников детсада поместили на двухнедельную самоизоляцию. За ними будет вестись медицинское наблюдение.

На данный момент неизвестно, когда снова возобновят работу учреждения.

Как ранее писал «Ракурс», коронавирус обнаружен у пяти сотрудников и трех пациентов психоневрологического интерната, расположенного в городе Бородянка Киевской области. Первым в этом заведении заболел 64-летний санитар.