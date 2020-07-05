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Ракурс
Вспышка коронавируса зафиксирована в детском саду Тернополя. Фото: Ракурс

Вспышка коронавируса зафиксирована в детском саду Тернополя

5 июл 2020, 18:02
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Вспышка коронавируса произошла в одном из детских садов Тернополя. Сразу пятеро воспитанников одной группы заболели COVID-19.

Об этом сообщает в Facebook Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом.

В связи со вспышкой COVID-19 местные власти решили временно закрыть детский сад № 6.

Всех детей и работников детсада поместили на двухнедельную самоизоляцию. За ними будет вестись медицинское наблюдение.


На данный момент неизвестно, когда снова возобновят работу учреждения.

Как ранее писал «Ракурс», коронавирус обнаружен у пяти сотрудников и трех пациентов психоневрологического интерната, расположенного в городе Бородянка Киевской области. Первым в этом заведении заболел 64-летний санитар.

Источник: Ракурс


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