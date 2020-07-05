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Вспышка коронавируса зафиксирована в детском саду Тернополя. Фото: Ракурс
Вспышка коронавируса зафиксирована в детском саду Тернополяhttps://racurs.ua/n140687-vspyshka-koronavirusa-zafiksirovana-v-detskom-sadu-ternopolya.htmlРакурс
Вспышка коронавируса произошла в одном из детских садов Тернополя. Сразу пятеро воспитанников одной группы заболели COVID-19.
Об этом сообщает в Facebook Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом.
В связи со вспышкой COVID-19 местные власти решили временно закрыть детский сад № 6.
Всех детей и работников детсада поместили на двухнедельную самоизоляцию. За ними будет вестись медицинское наблюдение.
На данный момент неизвестно, когда снова возобновят работу учреждения.
Как ранее писал «Ракурс», коронавирус обнаружен у пяти сотрудников и трех пациентов психоневрологического интерната, расположенного в городе Бородянка Киевской области. Первым в этом заведении заболел 64-летний санитар.
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