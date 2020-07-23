Четырех бойцов ООС ранили сепаратисты. Фото: rubryka.com

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Боевики на Донбассе, контролируемые Российской Федерацией, 22 июля 15 раз нарушили режим тишины.

Агрессор применял минометы 120-го калибра, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие. Четыре украинских военнослужащих получили ранения. Об этом 23 июля сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Неподалеку Майорска врага применил минометы калибра 120 мм и выпустил в сторону позиций ВСУ 25 мин. Вблизи Хутора Вольный кремлевские наемники стреляли из гранатометов разных систем, а возле Крымского — в сторону украинских защитников били из штатного вооружения боевой машины пехоты и крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде Марьинки тоже было неспокойно — оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. С этого же вооружения был зафиксирован огонь в сторону населенных пунктов Лебединское, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка. А возле Богдановки сепаратисты применили дрон — сбросили с него гранатометний выстрел ВОГ-25.

Разведка утверждает, что 22 июля украинские военные ликвидировали одного и ранили трех захватчиков. А 21 июля потери противника дополнительно составили еще два погибших.

Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе. Согласно принятому решению, с 00.01 27 июля огонь должен быть прекращен.