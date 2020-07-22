Полное прекращение огня на Донбассе согласовала ТКГ. Фото: comments.ua

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Трехсторонняя контактная группа на заседании 22 июля согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе.

Согласно принятому решению, с 00.01 27 июля огонь должен быть прекращен. Об этом договорились во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции, сообщает Офис президента.

У Зеленского подчеркнули, что прекращение огня — одно из условий для политического урегулирования конфликта. Отмечается, что выборы в ОРДЛО возможны исключительно в условиях:

после всеобъемлющей деэскалации;

после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований;

восстановление контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей;

выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины;

выборы должны проходить с соблюдением Копенгагенских стандартов.

Также украинская сторона передала списки лиц на взаимное освобождение.

Напомним, в июне во время заседания ТКГ украинская сторона передала членам рабочей группы по политическим вопросам календарный план подготовки и проведения местных выборов осенью 2020 года.