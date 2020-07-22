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Ракурс
Повне припинення вогню на Донбасі погодила ТКГ. Фото: comments.ua

Повне припинення вогню на Донбасі погодила ТКГ

22 лип 2020, 22:58
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Тристороння контактна група на засіданні 22 липня узгодила повне та всеосяжне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі.

Згідно з ухваленим рішенням, з 00.01 27 липня вогонь має бути припинено. Про це домовилися під час чергового засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції, повідомляє Офіс президента.

У Зеленського наголосили, що припинення вогню — одна з умов для політичного врегулювання конфлікту. Зазначається, що вибори в ОРДЛО можливі виключно за умов:


  • після всеосяжної деескалації;
  • після виведення іноземних військових підрозділів і техніки, роззброєння незаконних збройних формувань;
  • відновлення контролю з боку уряду України над українсько-російським кордоном;
  • вибори мають відбуватися виключно згідно із законодавством України;
  • вибори мають відбуватися з дотриманням Копенгагенських стандартів.

Також українська сторона передала списки осіб на взаємне звільнення.

Нагадаємо, у червні під час під час засідання ТКГ українська сторона передала членам робочої групи з політичних питань календарний план підготовки та проведення місцевих виборів восени 2020 року.

Джерело: Ракурс


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