Повне припинення вогню на Донбасі погодила ТКГ. Фото: comments.ua

https://racurs.ua/ua/n141497-povne-prypynennya-vognu-na-donbasi-pogodyla-tkg.html

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Тристороння контактна група на засіданні 22 липня узгодила повне та всеосяжне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі.

Згідно з ухваленим рішенням, з 00.01 27 липня вогонь має бути припинено. Про це домовилися під час чергового засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції, повідомляє Офіс президента.

У Зеленського наголосили, що припинення вогню — одна з умов для політичного врегулювання конфлікту. Зазначається, що вибори в ОРДЛО можливі виключно за умов:

після всеосяжної деескалації;

після виведення іноземних військових підрозділів і техніки, роззброєння незаконних збройних формувань;

відновлення контролю з боку уряду України над українсько-російським кордоном;

вибори мають відбуватися виключно згідно із законодавством України;

вибори мають відбуватися з дотриманням Копенгагенських стандартів.

Також українська сторона передала списки осіб на взаємне звільнення.

Нагадаємо, у червні під час під час засідання ТКГ українська сторона передала членам робочої групи з політичних питань календарний план підготовки та проведення місцевих виборів восени 2020 року.