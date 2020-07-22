Повне припинення вогню на Донбасі погодила ТКГ

Повне припинення вогню на Донбасі погодила ТКГhttps://racurs.ua/ua/n141497-povne-prypynennya-vognu-na-donbasi-pogodyla-tkg.htmlРакурс
Тристороння контактна група на засіданні 22 липня узгодила повне та всеосяжне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі.
Згідно з ухваленим рішенням, з 00.01 27 липня вогонь має бути припинено. Про це домовилися під час чергового засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції, повідомляє Офіс президента.
У Зеленського наголосили, що припинення вогню — одна з умов для політичного врегулювання конфлікту. Зазначається, що вибори в ОРДЛО можливі виключно за умов:
- після всеосяжної деескалації;
- після виведення іноземних військових підрозділів і техніки, роззброєння незаконних збройних формувань;
- відновлення контролю з боку уряду України над українсько-російським кордоном;
- вибори мають відбуватися виключно згідно із законодавством України;
- вибори мають відбуватися з дотриманням Копенгагенських стандартів.
Також українська сторона передала списки осіб на взаємне звільнення.
Нагадаємо, у червні під час під час засідання ТКГ українська сторона передала членам робочої групи з політичних питань календарний план підготовки та проведення місцевих виборів восени 2020 року.