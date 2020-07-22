23 липня свято — Антоніїв день. Фото: znaj.ua

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23 липня щороку в Україні відзначають народне свято Антонія Громоносця, а православна церква вшановує преподобного Антонія Печерського — засновника Києво-Печерської лаври.

Наші пращури на Антоніїв день особливе значення надавали грому. Якщо день святителя був у середу або п’ятницю, і в цей день лунали грозові розкати — це обіцяло хороший улов риби. Якщо грім на Антонія був різким — чекали тихого дощу, а якщо гучним — готувалися до зливи.

Також у цей день селяни збирали ряску з водойм — наповнювали кошики й годували нею птахів. Також цю рослину використовували в якості добрива. Крім того, у народі вважалося, що в місцях скупчення ряски водяться русалки.

У світі 23 липня відзначають Всесвітній день китів і дельфінів, який був заснований у 1986 році, після того, як Міжнародна китобійна комісія ввела заборону на китовий промисел. Щорічно цього дня різноманітні природоохоронні групи та організації проводять акції і демонстрації на захист китів та інших морських ссавців.

Крім того, 23 липня відзначається День інженера в Сінгапурі, День Ренесансу в Омані, День дружби в Болівії, День захисту дітей в Індонезії, День листів в Японії, День революції в Єгипті, День ванільного морозива в США.

Нагадаємо, 22 липня Православна церква вшановувала пам’ять святих мучеників Кирила і Панкратія. Крім того, сьогодні відзначали День визволення Сєвєродонецька від проросійських бойовиків.