Святі мученики Кирило і Панкратій. Фото: spzh.news

https://racurs.ua/ua/n141437-22-lypnya-den-pam-yati-svyatyh-muchenykiv-kyryla-i-pankratiya.html

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22 липня Православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Кирила і Панкратія. Учні Ісуса Павло і Петро висвятили Панкратія в єпископи, і багато років він керував містом Тавромения в італійській провінції Сицилія. Але одного разу під час повстання язичників Панкратій був побитий камінням і помер від ран.

У цей день згадують і святого мученика Кирила, який служив єпископом під час правління римського імператора Максиміліана. Римляни примушували його відректися від Христа і за відмову стратили.

Цього дня українські селяни смакували першими огірками, вирощеними на грядці. Традиційно 22 липня огірок закопували в затишному місці в землю. Робили це таємно від сусідів, щоб врожай був хорошим. Також цей день у народі називали чорничним, бо селяни збирали 22 липня чорницю. Ягоду використовували для очищення крові, лікування печінки.

Народні прикмети на 22 липня:

Багато чорниці вродило — зима буде морозною.

Чорниця ще не дозріла до 22 липня — буде холодна осінь.

Хто сьогодні чорницю їсти буде, той стане здоровим, красивим і сильним.

Іменини 22 липня святкують Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло та Федір.

Крім того, 22 липня — День визволення Сєвєродонецька від проросійських бойовиків. Місто від російських найманців та бандитів звільнили в 2014 році, а в з 22 вересня Сєвєродонецьк став тимчасовим адміністративним центром Луганської області.

У світі 22 липня відзначають такі свята: День гамака, День посадки дерев в ЦАР, День революції в Гамбії, День щуролова та День приготування Пануччі в США.

Нагадаємо, 20 липня в Україні відзначали День Перуна — свято слов’ян, присвячене повелителю грози. В цей день було прийнято розпалювати вогнище біля води, веселитися, молитися під старими дубами.