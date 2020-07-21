Святые мученики Кирилл и Панкратий. Фото: spzh.news

https://racurs.ua/n141437-22-iulya-den-pamyati-svyatyh-muchenikov-kirilla-i-pankratiya.html

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22 июля Православная церковь чтит память святых мучеников Кирилла и Панкратия. Ученики Иисуса Павел и Петр рукоположили Панкратия в епископы, и много лет он руководил городом Тавромения в итальянской провинции Сицилия. Но однажды во время восстания язычников Панкратий был избит камнями и умер от ран.

В этот день вспоминают и святого мученика Кирилла, служившего епископом во время правления римского императора Максимилиана. Римляне принуждали его отречься от Христа и за отказ казнили.

В этот день украинские селяне наслаждались первыми огурцами, выращенными на грядке. Традиционно 22 июля огурец закапывали в укромном месте в землю. Делали это тайно от соседей, чтобы урожай был хорошим. Также этот день в народе называли черничным, потому что крестьяне собирали 22 июля чернику. Ягоду использовали для очищения крови, лечения печени.

Народные приметы на 22 июля:

Много черники — зима будет морозной.

Черника еще не созрела до 22 июля — будет холодная осень.

Кто сегодня чернику есть будет, тот станет здоровым, красивым и сильным.

Именины 22 июля празднуют Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил и Федор.

Кроме того, 22 июля — День освобождения Северодонецка от пророссийских боевиков. Город от российских наемников и бандитов освободили в 2014 году, а с 22 сентября Северодонецк стал временным административным центром Луганской области.

В мире 22 июля отмечают такие праздники: День гамака, День посадки деревьев в ЦАР, День революции в Гамбии, День крысолова и День приготовления Пануччи в США.

Напомним, 20 июля в Украине отмечали День Перуна — праздник славян, посвященный повелителю грозы. В этот день было принято разжигать костер у воды, веселиться, молиться под старыми дубами.