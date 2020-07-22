У Порошенка відповіли Жванії на закиди про захоплення влади. Фото: regnum.ru

https://racurs.ua/ua/n141495-u-poroshenka-vidpovily-jvaniyi-na-zakydy-pro-zahoplennya-vlady-v-2014-roci.html

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«Європейська солідарність» відреагувала на заяву соратника Петра Порошенка Давида Жванії про те, що п’ятий президент та його команда використовували хабарі й обіцянки, щоб захопити владу в Україні.

Заяву Жванії у Порошенка назвали суцільним фейком. У політсилі зазначили, що екс-нардеп часто відвідує Російську Федерацію й бере участь у пропагандистських програмах російського телебачення. Про це повідомляє 22 липня «Українська правда» із посиланням на прес-службу партії «ЄС».

Українці здавна кажуть, брехнею увесь світ обійдеш, а назад не повернешся. Це про заяву Жванії — суцільний фейк. Але з ним таке вже не вперше. Жванія настільки часто змінював політичну позицію, що цілком логічно виглядає завершення його кар'єри на службі у Кремля, — зазначили в партії.



Нагадаємо, 22 липня колишній народний депутат та соратник Петра Порошенка Давид Жванія опублікував на YouTube відеозвернення у якому звинуватив екс-президента та його команду у захопленні влади в 2014 році. Він заявив, що Порошенко «купив» підтримку в Євросоюзі та пообіцяв олігархам вигоди.

Колишній парламентар заявляв, що Порошенко, Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Микола Мартиненко фінансували Майдан, підігрівали протестні настрої у ЗМІ, зривали мирні ініціативи влади, вели переговори з депутатами «Партії регіонів» та іноземними посольствами".