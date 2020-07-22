Давид Жванія заявив про захоплення влади Порошенком у 2014 році. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n141490-davyd-jvaniya-zayavyv-pro-zahoplennya-vlady-poroshenkom-u-2014-roci-video.html

Ракурс

Петро Порошенко захопив владу в Україні у 2014 році.

П’ятий президент України зумів взяти керівництво країною в свої руки, «купивши» підтримку в Європейському Союзі і пообіцявши олігархічним структурам вигоди. Таку заяву зробив колишній народний депутат та соратник Порошенка Давид Жванія, яку він опублікував на YouTube.

За словами Жванії, до влади в Україні знову рветься Порошенко та його команда. Екс-нардеп заявив, що оточення екс-президента — це «злочинне угруповання, яке з самого початку брало участь у Майдані заради виключно захоплення влади й особистого збагачення». Жванія додав, що в цю групу входили Петро Порошенко, Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Микола Мартиненко. Кожен із них долучив до команди свою групу.

Жванія зазначив, що він теж входив у цю групу, яка захопила владу у 2014 році на хвилі народних протестів. Він переконує, що представники цієї групи «фінансували Майдан, підігрівали протестні настрої у ЗМІ, зривали мирні ініціативи влади, вели сепаратні переговори з депутатами „Партії регіонів“ та спілкувалися з іноземними посольствами».

Безпосередньо я і міністр закордонних справ Клімкін брали участь у передачі 5 млн євро через посольство України в Німеччині для одного дуже високопоставленого на той час єврочиновника з метою забезпечення підтримки Порошенка як кандидата на пост президента України з боку Європейського Союзу, — зазначив він.

Екс-парламентар запевнив, що готовий дати свідчення органам слідства.

Заяву Жванії вже спростував колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. В коментарі «Українській правді» він заявив, що таке «викриття» виглядає доволі смішно.

Нагадаємо, у липні петиція із вимогою відставки президента України Володимира Зеленського за порушення головою країни законодавства, яка була опублікована на офіційному сайті президента, набрала необхідні 25 тис. голосів.