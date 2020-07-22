Давид Жвания заявил о захвате власти Порошенко в 2014 году. Фото: liga.net

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Ракурс

Петр Порошенко захватил власть в Украине в 2014 году.

Пятый президент Украины сумел взять руководство страной в свои руки, «купив» поддержку в Европейском Союзе и пообещав олигархическим структурам выгоды. Такое заявление сделал бывший народный депутат и соратник Порошенко Давид Жвания, которое он опубликовал на YouTube.

По словам Жвания, к власти в Украине снова рвется Порошенко и его команда. Экс-нардеп заявил, что окружение экс-президента — это «преступная группировка, которая с самого начала принимала участие в Майдане исключительно ради захвата власти и личного обогащения». Жвания добавил, что в эту группу входили Петр Порошенко, Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Николай Мартыненко. Каждый из них приобщил к команде свою группу.

Жвания отметил, что он тоже входил в эту группу, которая захватила власть в 2014 году на волне народных протестов. Он убеждает, что представители этой группы «финансировали Майдан, подогревали протестные настроения в СМИ, срывали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами „Партии регионов“ и общались с иностранными посольствами».

Непосредственно я и министр иностранных дел Климкин принимали участие в передаче 5 млн евро через посольство Украины в Германии для одного очень высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко как кандидата на пост президента Украины со стороны Европейского Союза, — отметил он.

Экс-парламентарий заверил, что готов дать показания органам следствия.

Заявление Жвании уже опроверг бывший министр иностранных дел Павел Климкин. В комментарии «Украинской правде» он заявил, что такое «разоблачение» выглядит довольно смешно.

Напомним, в июле петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского за нарушения главой страны законодательства, которая была опубликована на официальном сайте президента, набрала необходимые 25 тыс. голосов.