https://racurs.ua/2669-semen-gluzman-v-ukraine-usilivauschiysya-upravlencheskiy-haos.html

Ракурс

Правда не может быть одноцветной. Именно поэтому история событий резко отличается от истории их осмысления. В первые дни восстания 1830 года в Варшаве в костеле Капуцинов прошло необычайно массовое богослужение за души казненных в России декабристов. Тогда простой народ, обыкновенные поляки почтили память русских, которые пали за нашу и вашу свободу, — так понимала революционная Варшава жертву декабристов.

Яцек Куронь, знаменитый Яцек Куронь писал в раздавленной советской империей Польше в 1984 году: «Нелегко нам, полякам, любить русских, а надо, непременно надо, вопреки искушению ненависти». Сегодня, в 2020 году, смею заметить: любовь — совсем не обязательное чувство по отношению к целому народу. Существуют более адекватные, мягкие слова. Расположение, понимание…

Яцек Куронь тогда писал о гонимом властью русском Андрее Сахарове. Искренне, отчетливо осознавая и такую часть советской имперской правды: в 1968 году в пытающуюся вернуться к европейским ценностям Прагу вошли танки и бронетранспортеры с солдатами из Польши. Разумеется, не только Польши. Из Восточной Германии, Венгрии, СССР. В том числе и Украины, тогда не имевшей своей армии.

Нельзя любить завоевателя, оккупанта. Об этом ярко написал во время немецкой оккупации Франции Альбер Камю в «Письмах немецкому другу». Я прочитал эти «Письма…» в лагере, опубликованные в журнале «Всесвіт». Я был осужден за антисоветскую агитацию и пропаганду, которая состояла и в том, что я дал знакомой прочитать самиздатовский текст нобелевской лекции Альбера Камю. Парадоксальная реальность жизни в медленно умиравшей тоталитарной империи...

Многие из нас не очень тепло вспоминают мужественного борца с советской властью Александра Исаевича Солженицына. Если вообще вспоминают. Стареющий Солженицын оказался для нас, украинских отсидентов, чужим. Но хочу напомнить, особенно всем нашим профессиональным патриотам: в тяжкие времена брежневских репрессий именно он, Солженицын, его благотворительный фонд тайно поддерживал деньгами неимущие семьи так называемых украинских буржуазных националистов, арестованных украинским (увы, так) КГБ. Украинская диаспора, имевшая в своих рядах десятки, если не сотни чрезвычайно богатых людей, такую помощь бедствующим семьям, потерявшим кормильца, не оказывала.

Стареющий мэтр, бывший лагерник и яркий публицист, он совершил грех, фактически поддержав Путина. Обычная жизненная история: молодой хитрец обманул старого упрямца. Пообещав немыслимое — построение мощной и человеколюбивой России. Да еще в ее прежних, советских границах. Результаты этого построения мы видим.

Здесь, в Украине, тяжко и мутно. Интеллигентные люди, воспитанные отнюдь не на принципах ленинско-сталинской классовой морали, легко и, по-видимому, искренне подписывают некий документ, который следует называть «Руки прочь от Петра Порошенко!». Зная о нем, Порошенко, всю его жизненную и управленческую грязь. Что это? Ответ на разочарование в Зеленском? Если бы только это… Они, украинские интеллектуалы, последовательны. Спустя несколько месяцев продолжения этой, Зеленского, стагнации, они не станут избирателями Медведчука и Рабиновича. Или Шария. А пока в стране укрепляется безвластие. Серьезные, открытые драки молодчиков на улицах, веселое фиксирование жертв насилия и их крови на мобильные телефоны. Зеленский и его президентская рать молчат. Молчит, уткнувшись в свои национальные финансовые интересы, и благородный, демократический Запад. Как молчала прежде импотентная Лига Наций.

Так начинался режим Гитлера. Формальное запрещение нацистской символики нисколько не пугает крышеваных властью уличных бойцов. Мерзавцы и преступники по-прежнему густо населяют министерские и иные ведомственные кабинеты. Нищета Германии привела к власти Гитлера. И он решил многие немецкие проблемы. Ценой тотального разрушения Германии. В Украине — усиливающийся управленческий хаос. Жить здесь все более тяжко и мутно.

История диктует однозначные решения, избежать которых невозможно. И нет у нас, увы, ни Яцека Куроня, ни Лешека Кулаковского. Одна мелкота. Трусливая, неумная, но очень хитрая. Можно, разумеется, рассуждать так: во всем виноваты русские. Или американцы, эта позиция все больше у нас укрепляется.

Иногда я думаю, что все наши сограждане, попадающие в управленческую и законодательную власть, перестают смотреть на себя в зеркало. Даже во время бритья. Не желают видеть свое проступающее в лице мерзкое оскотинивание. Как в известном романе о Дориане Грее.