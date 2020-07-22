Трамп использовал фото с Майдана для иллюстрации хаоса

Дональд Трамп. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n141489-tramp-ispolzoval-foto-s-maydana-dlya-illustracii-haosa.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки (США), проспонсировал предвыборную рекламу с фотографией, которая была сделана в Украине во время Революции Достоинства в 2014 году.

В рекламе фото с Майдана используют для примера «хаоса». Рекламу со скандальным фото Трамп опубликовал в своем Twitter (Твиттер).

На постере со слоганом «Общественная безопасность или хаос и насилие» с одной стороны размещено фото Дональда Трампа, а с другой — фото событий Революции достоинства 2014 года.

Отмечается, что реклама адресована читателям от имени сообщества Evangelicals for Trump, которая на самом деле является частью кампании за переизбрание Трампа. Также отмечается, что реклама оплачена самим Трампом.

Напомним, ранее мы сообщали, что Twitter заблокировал публикацию президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Это произошло после жалобы на нарушение авторских прав из-за использования песни группы Linkin Park.