Лесной пожар. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n141488-lesnoy-pojar-voznik-na-luganschine-iz-za-obstrelov-boevikov-foto.html

Ракурс

Лесной пожар снова возник в Луганской области.

Из-за обстрелов пророссийских боевиков вспыхнула сухая трава и молодые насаждения в лесу вблизи села Лопаскино Новоайдарского района. Сегодня, 22 июля, спасатели получили информацию о возгорании в лесу в результате обстрелов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Луганской области.

Областные власти уже оповестили руководство Трехизбенского сельского совета об эвакуации в случае необходимости 33 жителей. Возгорание зафиксировано в 2 км от села. Кроме того, по периметру села Лопаскино обустроили минерализованную полосу. С огнем борются 87 человек и 20 единиц техники.

Напомним, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области возник лесной пожар на площади около 50 га. Вследствие чрезвычайного происшествия погибли пять человек, а 22 человека были госпитализированы. Также было уничтожены 24 здания и повреждены 59 домов.