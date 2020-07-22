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Лесной пожар. Фото: ГСЧС

Лесной пожар возник на Луганщине из-за обстрелов боевиков (ФОТО)

22 июл 2020, 18:55
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Лесной пожар снова возник в Луганской области.

Из-за обстрелов пророссийских боевиков вспыхнула сухая трава и молодые насаждения в лесу вблизи села Лопаскино Новоайдарского района. Сегодня, 22 июля, спасатели получили информацию о возгорании в лесу в результате обстрелов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Луганской области.

Областные власти уже оповестили руководство Трехизбенского сельского совета об эвакуации в случае необходимости 33 жителей. Возгорание зафиксировано в 2 км от села. Кроме того, по периметру села Лопаскино обустроили минерализованную полосу. С огнем борются 87 человек и 20 единиц техники.


Лесной пожар. Фото: ГСЧС

Напомним, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области возник лесной пожар на площади около 50 га. Вследствие чрезвычайного происшествия погибли пять человек, а 22 человека были госпитализированы. Также было уничтожены 24 здания и повреждены 59 домов.

Источник: Ракурс


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