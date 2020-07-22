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Ракурс
Лісова пожежа. Фото: ДСНС

Лісова пожежа виникла на Луганщині через обстріли бойовиків (ФОТО)

22 лип 2020, 18:55
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Лісова пожежа знову виникла у Луганській області.

Через обстріли проросійських бойовиків спалахнула суха трава та молоді насадження у лісі поблизу села Лопаскине Новоайдарського району. Сьогодні, 22 липня, рятувальники отримали інформацію про займання в лісі внаслідок обстрілів. Про це повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Луганській області.

Обласна влада вже оповістила керівництво Трьохізбенської сільської ради про евакуацію у разі необхідності 33 мешканців. Загоряння зафіксовано за 2 км від села. Крім того, по периметру села Лопаскине облаштували мінералізовану смугу. З вогнем борються 87 осіб та 20 одиниць техніки.


Лісова пожежа. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 6 липня у Новоайдарському районі Луганcької області виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Внаслідок надзвичайної події загинули п’ятеро осіб, а 22 особи були госпіталізовані. Також було знищено 24 будівлі і пошкоджено 59 будинків.

Джерело: Ракурс


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