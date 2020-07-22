Реальные пейзажи Марса запечатлели на видео

Планета Марс. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141487-realnye-peyzaji-marsa-zapechatleli-na-video.html

Ракурс

ElderFox Documentaries опубликовали «самую большую мозаику» изображений с поверхности Марса. Авторы видео смонтировали серию неподвижных фото, которые были сделаны марсоходами.

Все кадры выполнены в высоком разрешении, что дает более четкое представление о красной планете. Видео опубликовали на YouTube-канале документалистов.



Уточняется, что все фотографии были перекрашены в разные цвета, чтобы геологам было легче определить детали поверхности планеты. Это означает, что голубое небо на некоторых изображениях на самом деле является красным.

Отметим, что на данный момент получение снимков из космоса такого высокого качества является настоящей проблемой. Несмотря на высокое качество камер, скорость, с которой марсоходы могут отправлять данные обратно на Землю, является невероятно низкой. Curiosity может отправлять данные со скоростью 32 килобита в секунду.

Когда марсоходы смогли соединяться с орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, ученые начали получать изображения на скорости два мегабайта в секунду. Однако эта функция доступна лишь восемь минут каждый сол (марсианский день, 24 часа 39 минут).

Именно поэтому работа, представленная ElderFox Documentaries, дает нам уникальный шанс «посмотреть» видео с Марса и насладиться его красотами в необычно высоком качестве.

Напомним, ранее мы сообщали, что NASA начнет покорять Марс уже в конце июля — там назвали вероятную дату запуска космического корабля, который доставит на планету марсоход Persevarance для изучения почвы и камней.