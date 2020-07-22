Самый привлекательный возраст женщины для мужчин назвали ученые. Фото: secrets-center.ru

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Самый привлекательный возраст женщины для мужчин, установили ученые из финляндской Академии Або.

Результаты научной работы свидетельствуют, что мужчины предпочитают женщин в возрасте от 20 до 30 лет. При этом юноши до 20 лет проявят больший интерес к старшим женщинам, чем к сверстницам. А мужчинам, которым исполнилось более 30 лет, нравятся женщины моложе. Об этом сообщает National Geographic.

Специалисты предполагают, что такой выбор основан на эволюционных факторах, поскольку именно на третьем десятке женщины находятся на пике детородного возраста. Поэтому мужчины подсознательно ориентируются на женщину, которая способна принести здоровое потомство.

Женщины не назвали идеальный возраст своего партнера, но они предпочитают ровесников или мужчин, которые немножко за них старше. Такой выбор они объясняют желанием видеть рядом с собой успешного партнера, как финансово, так и карьерно.

Ученые утверждают, что на практике мечты далеки от реальности. Отмечается, что женщины в выборе партнера находятся в более выигрышном положении, поскольку имеют возможность выбирать себе пару. А мужчины в фактическом выборе ограничены и вынуждены соглашаться на предложенное.

Напомним, на границе Швеции и Норвегии влюбленные граждане соседних скандинавских стран устроили свадьбу, которую решили не отменять из-за коронавирусных ограничений. Церемонию устроили в лесу возле шведско-норвежской границы, которую разделили белой лентой.