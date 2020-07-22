Найпривабливіший вік жінки для чоловіків назвали вчені. Фото: secrets-center.ru

https://racurs.ua/ua/n141486-naypryvablyvishyy-vik-jinky-dlya-cholovikiv-nazvaly-vcheni.html

Ракурс

Найпривабливіший вік жінки для чоловіків встановили науковці з фінляндської Академії Або.

Результати наукової роботи свідчать, що чоловіки віддають перевагу жінкам у віці від 20 до 30 років. При цьому юнаки до 20 років проявлять більший інтерес до старших жінок, ніж до ровесниць. А чоловікам, яким виповнилося більше 30 років, подобаються молодші жінки. Про це повідомляє National Geographic.

Фахівці припускають, що такий вибір заснований на еволюційних факторах, оскільки саме на третьому десятку жінки знаходяться на піку дітородного віку. Тому чоловіки підсвідомо орієнтуються на жінку, яка здатна принести здорове потомство.

Натомість жінки не назвали ідеальний вік свого партнера, але вони надають перевагу ровесникам або чоловікам, які трішки за них старші. Такий вибір вони пояснюють бажанням бачити поряд із собою успішного партнера, як фінансово, так і кар'єрно.

Науковці стверджують, що на практиці мрії далекі від реальності. Зазначається, що жінки у виборі партнера перебувають у більш виграшному положенні, бо мають можливість обирати собі пару. А чоловіки у фактичному виборі обмежені й змушені погоджуватися на запропоноване.

Нагадаємо, на кордоні Швеції та Норвегії закохані громадяни сусідніх скандинавських країн влаштували весілля, яке вирішили не скасовувати через коронавірусні обмеження. Церемонію влаштували у лісі біля шведсько-норвезького кордону, який розділили білою стрічкою.