Пенсіонер орендував підйомний кран, щоб побачити дружину під час карантину. Фото: independent.co.uk

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У Сполучених Штатах Америки 88-річний пенсіонер найняв підйомний кран, щоб побачитися з дружиною, яку не міг відвідати через карантин.

Історія трапилася у штаті Массачусетс. Через запроваджений коронавірусний карантин Нік Автгес не зміг відвідати дружину, яка вже рік знаходиться у будинку для літніх людей. Раніше подружжя, яке живе разом вже 61 рік, зустрічалося щодня. Про це повідомляє видання Independent.

Кілька тижнів американець не бачив свою половинку, а потім все ж вирішив ризикнути. Пенсіонер найняв автомобіль із підйомним краном, який зумів підняти чоловіка на третій поверх. Пара мала 20 хвилин, щоб поговорити.

Нік показав дружині записку зі словами: «Я люблю тебе, мила». Та відповіла, що любить його ще більше, ніж він думає.

Ми одружені вже 61 рік, але любимо один одного так само, як в перший день, — розповів журналістам дідусь.

Нагадаємо, науковці припускають, що в США громадянам доведеться дотримуватися заходів соціального дистанціювання до 2022 року.