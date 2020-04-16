Пенсионер арендовал подъемный кран, чтобы увидеть жену во время карантина. Фото: independent.co.uk

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В Соединенных Штатах Америки 88-летний пенсионер нанял подъемный кран, чтобы повидаться с женой, которую не мог посетить из-за карантина.

История случилась в штате Массачусетс. Из-за введенного коронавирусного карантина Ник Автогес не смог посетить жену, которая уже год находится в доме престарелых. Ранее супруги, которые живут вместе уже 61 год, встречались ежедневно. Об этом сообщает издание Independent.

Несколько недель американец не видел свою половинку, а потом все же решил рискнуть. Пенсионер нанял автомобиль с подъемным краном, который сумел поднять мужчину на третий этаж. У пары было 20 минут, чтобы поговорить.

Ник показал жене записку со словами: «Я люблю тебя, милая». Та ответила, что любит его еще больше, чем он думает.

Мы женаты уже 61 год, но любим друг друга так же, как в первый день, — рассказал журналистам дедушка.

Напомним, ученые предполагают, что в США гражданам придется соблюдать меры социального дистанцирования до 2022 года.