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Ракурс
Весілля на кордоні Швеції та Норвегії влаштувала пара через карантин — новини світу

Весілля на кордоні влаштувала пара зі Скандинавії через карантин (ФОТО)

22 лип 2020, 17:16
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Весілля на кордоні Швеції та Норвегії влаштували закохані громадяни сусідніх скандинавських країн, які вирішили не скасовувати церемонію через коронавірусні обмеження.

За словами пари, вони планували одружитися, тому вирішили не змінювати дату весілля. Спочатку наречена з Норвегії, Камілла Йорд, жартома запропонувала провести церемонію на кордоні країн. Згодом її підтримали родичі, друзі та наречений Олександр Клерн, пише BBC.

Весілля влаштували у лісі біля шведсько-норвезького кордону, який розділили білою стрічкою.

Ми хотіли стати чоловіком і дружиною! Любов перемагає все, — сказала Камілла.

Весілля на кордоні влаштувала пара зі Скандинавії через карантин

Весілля на кордоні влаштувала пара зі Скандинавії через карантин

За церемонією одруження спостерігали двоє поліцейських — вони контролювали, щоб ніхто з гостей випадково не перетнув кордон.

На церемонію завітали близько 30 гостей. Наречений і наречена були з одного боку кордону, а частина гостей — з іншого.

Весілля на кордоні влаштувала пара зі Скандинавії через карантин


Весілля на кордоні влаштувала пара зі Скандинавії через карантин

Весілля на кордоні влаштувала пара зі Скандинавії через карантин

Джерело: Ракурс


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