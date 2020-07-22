Авто згоріло в Києві. Фото: ДСНС

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Ракурс

Згорів автомобіль у центрі Києва. Надзвичайна подія сталася поблизу Палацу спорту.

Очевидці надзвичайної події стверджують, що перед загорянням автомобіль вибухнув. У соціальних мережах з’являються відеозаписи із пожежею.

У прес-службі ДСНС повідомили, що загоряння сталося о 14.49 на вул. Велика Васильківська, 114, що у Голосіївському районі столиці. Коли рятувальники прибули на місце події, то побачили, що на узбіччі вогнем були охоплені два авто. О 15.01 пожежу ліквідували.

Престижний BMW X5 повністю згорів, а в автомобілі Acura було знищено задній бампер, фари, кришку багажника та пошкоджено обидва задні крила. З пожежею боролися дві одиниці техніки та 10 рятувальників.

На щастя, жертв та постраждалих немає. Причину загоряння встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у липні в Святошинському районі на узбіччі проїжджої частини згоріли чотири автомобілі. Ніхто тоді внаслідок пожежі не постраждав.