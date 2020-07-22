Автомобиль сгорел в центре Киева, сообщают о взрыве (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n141481-avtomobil-sgorel-v-centre-kieva-soobschaut-o-vzryve-foto-video.htmlРакурс
Сгорел автомобиль в центре Киева. Чрезвычайное происшествие произошло вблизи Дворца спорта.
Очевидцы происшествия утверждают, что перед возгоранием автомобиль взорвался. В социальных сетях появляются видео с пожаром.
В пресс-службе ГСЧС сообщили, что возгорание произошло в 14.49 на ул. Большая Васильковская, 114, что в Голосеевском районе столицы. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что на обочине огнем были охвачены два авто. В 15.01 пожар ликвидировали.
Престижный BMW X5 полностью сгорел, а в автомобиле Acura был уничтожен задний бампер, фары, крышка багажника и повреждены оба задних крыла. С пожаром боролись две единицы техники и 10 спасателей.
К счастью, жертв и пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают правоохранители.
Напомним, в июле в Святошинском районе на обочине проезжей части сгорели четыре автомобиля. Никто тогда в результате пожара не пострадал.