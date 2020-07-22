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Ракурс
Авто сгорело в Киеве. Фото: ГСЧС

Автомобиль сгорел в центре Киева, сообщают о взрыве (ФОТО, ВИДЕО)

22 июл 2020, 17:15
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Сгорел автомобиль в центре Киева. Чрезвычайное происшествие произошло вблизи Дворца спорта.

Очевидцы происшествия утверждают, что перед возгоранием автомобиль взорвался. В социальных сетях появляются видео с пожаром.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что возгорание произошло в 14.49 на ул. Большая Васильковская, 114, что в Голосеевском районе столицы. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что на обочине огнем были охвачены два авто. В 15.01 пожар ликвидировали.

Престижный BMW X5 полностью сгорел, а в автомобиле Acura был уничтожен задний бампер, фары, крышка багажника и повреждены оба задних крыла. С пожаром боролись две единицы техники и 10 спасателей.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают правоохранители.

Авто сгорело в Киеве. Фото: ГСЧС


Напомним, в июле в Святошинском районе на обочине проезжей части сгорели четыре автомобиля. Никто тогда в результате пожара не пострадал.

Источник: Ракурс


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