Авто сгорело в Киеве. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Сгорел автомобиль в центре Киева. Чрезвычайное происшествие произошло вблизи Дворца спорта.

Очевидцы происшествия утверждают, что перед возгоранием автомобиль взорвался. В социальных сетях появляются видео с пожаром.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что возгорание произошло в 14.49 на ул. Большая Васильковская, 114, что в Голосеевском районе столицы. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что на обочине огнем были охвачены два авто. В 15.01 пожар ликвидировали.

Престижный BMW X5 полностью сгорел, а в автомобиле Acura был уничтожен задний бампер, фары, крышка багажника и повреждены оба задних крыла. С пожаром боролись две единицы техники и 10 спасателей.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают правоохранители.

Напомним, в июле в Святошинском районе на обочине проезжей части сгорели четыре автомобиля. Никто тогда в результате пожара не пострадал.