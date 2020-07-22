Как Луна повлияла на появление жизни на Земле, рассказали ученые

Кратеры на Луне, которые появились из-за падения астероида. Фото: Newsforward

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Астероид мог стать причиной зарождения жизни на Земле, считают ученые. Японские исследователи выяснили, что Луна и Земля пережили астероидную «бомбардировку» во время ледникового периода.

По оценкам исследователей, совокупная масса этих объектов была в 60 раз больше, чем у астероида, который уничтожил динозавров. Об этом сообщает Nature Communications.

Отмечается, что ученые изучали свежие лунные кратеры, чей диаметр составляет около 20 км и оказалось, что сразу восемь из 59 таких кратеров образовались примерно 800 млн лет назад. На Земле в это время начался второй глобальный ледниковый период, после завершения которого стала развиваться многоклеточная жизнь.

Проанализировав расположение этих кратеров и их размеры, астрономы пришли к выводу, что они сформировались в результате длительной и массивной «бомбардировки» Земли обломками крупного небесного тела, из которых образовался астероид Эулалия.

Учитывая разницу в размерах Земли и Луны, это означает, что в то время на нашу планету упало огромное количество обломков этого тела совокупной массой около 44 трлн тонн. Их падение могло растопить значительные объемы льда и послужить одной из причин завершения ледниковой эры, предполагают ученые.

В пользу этого предположения говорит то, что концентрация фосфора в морских осадочных породах этой эпохи стала значительно выше, чем в предыдущие геологические эры.

Этот факт можно объяснить тем, что в замороженный или частично растопленный Мировой океан попало большое количество вещества астероидов-хондритов. Это, как и завершение оледенения, могло способствовать зарождению многоклеточной жизни на Земле.

Напомним, ранее мы сообщали, что в глубоком космосе ученые зафиксировали мощнейший выброс энергии во Вселенной с момента Большого взрыва. Рекордно мощная вспышка, порожденная сверхмассивной черной дырой, произошла в далеком скоплении галактик в созвездии Змееносца в 390 млн световых лет от Земли.