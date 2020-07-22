Як Місяць вплинув на появу життя на Землі, розповіли вчені

Кратери на Місяці, що з'явилися через падіння астероїдів. Фото: Newsforward

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Астероїд міг стати причиною зародження життя на Землі, вважають вчені. Японські науковці з’ясували, що Місяць і Земля пережили астероїдне «бомбардування» під час льодовикового періоду.

За оцінками дослідників, маса цих об'єктів була в 60 разів більше, ніж в астероїда, що знищив динозаврів. Про це повідомляє Nature Communications.

Зазначається, що вчені вивчали свіжі місячні кратери, чий діаметр котрих становить близько 20 км, і виявилося, що відразу вісім з 59 таких кратерів утворилися приблизно 800 млн років тому. На Землі в цей час розпочався другий глобальний льодовиковий період, після завершення якого стало розвиватися багатоклітинне життя.

Проаналізувавши розташування цих кратерів і їх розміри, астрономи дійшли висновку, що вони сформувалися у результаті тривалого та масивного «бомбардування» Землі уламками великого небесного тіла, з яких утворився астероїд Еулалія.

З огляду на різницю у розмірах Землі та Місяця, це означає, що в той час на нашу планету впала величезна кількість уламків цього тіла загальною масою близько 44 трлн тонн. Їх падіння могло розтопити значні обсяги льоду і бути однією з причин завершення льодовикової ери, припускають вчені.

На користь цього припущення говорить те, що концентрація фосфору в морських осадових породах цієї епохи значно вища, ніж в попередні геологічні епохи.

Цей факт можна пояснити тим, що в заморожений або частково розтоплений Світовий океан потрапила велика кількість речовини астероїдів-хондритів. Це, як і завершення заледеніння, могло сприяти зародженню багатоклітинного життя на Землі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в глибокому космосі вчені зафіксували найпотужніший викид енергії у Всесвіті з моменту Великого вибуху. Рекордно потужний спалах, породжений надмасивною чорною дірою, стався в далекому скупченні галактик в сузір’ї Змієносця в 390 млн світлових років від Землі.