2 млн долл. за двух украинских хакеров пообещали в Госдепе

2 млн долл. за двоих украинских хакеров пообещали в Госдепе, фото — Pixabay

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Ракурс

Украинских хакеров ищет американский Госдепартмент. Ведмоство объявило вознаграждение в 2 млн долл. за поимку украинцев, обвиняемых в киберпреступлениях.

Речь идет об электронном мошенничестве и проникновении в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, написал 22 июля в Твиттер госсекретарь США Майкл Помпео.

За «голову» каждого из украинских хакеров назначили по миллиону долларов. Речь идет о 28-летнем Артеме Вячеславовиче Радченко и 26-летнем Александре Витальевиче Еременко. Хакеров из Киева обвиняют в похищении файлов комиссии по ценным бумагам.

Похищенную информацию украинцы продали биржевым трейдерам, которые использовали ее и получили, по данным Reuters, незаконную прибыль на сумму 4,1 млн долл. Комиссия также подала против обвиняемых гражданский иск о компенсации нанесенного ущерба.

Хакеры в феврале 2016 — марте 2017 годов украли тысячи документов о финансовом состоянии, операционной деятельности и доходах предприятий. Подобная информация может значительно повлиять на стоимость акций соответствующих компаний после публикации, поэтому к моменту обнародования охраняется. Похищенную информацию продавали биржевым трейдерам для игры на Уолл-стрит.

Чтобы проникнуть в систему, хакеры осуществили серию целенаправленных кибератак, применив вирусные программы и фишинг. После получения доступа они вивели информацию на сервер в Литве.

По совокупности обвинений хакерам грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 250 тыс. долл. Ранее Еременко обвиняли в краже тысяч еще неопубликованных пресс-релизов с закрытой информацией агентств Business Wire, Marketwired и PR Newswire Association.

В июле «Ракурс» рассказывал о беспрецедентной атаке на Twitter. Хакерам удалось получить доступ к страницам компаний Apple, Uber, основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Tesla Илона Маска, экс-президента США Барака Обамы, главного конкурента Дональда Трампа на выборах Джо Байдена, основателя Amazon Джеффа Безоса и ряда других известных влиятельных лиц.