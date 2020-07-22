2 млн дол. за двох українських хакерів пообіцяли в Держдепі, фото — Pixabay

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Ракурс

Українських хакерів шукає американський Держдепартмент. Відомство оголосило винагороду у 2 млн дол. за допомогу в арешті українців, обвинувачених у кіберзлочинах.

Йдеться про електронне шахрайство і проникнення в базу даних американської Комісії з цінних паперів і бірж, написав 22 липня в Твіттер держсекретар США Майкл Помпео.

За «голову» кожного з українських хакерів призначили по мільйону доларів. Йдеться про 28-річного Артема В’ячеславовича Радченка та 26-річного Олександра Віталійовича Єременка. Хакерів з Києва звинувачують у викраденні файлів комісії з цінних паперів.

Викрадену інформацію українці продали біржовим трейдерам, які використали інформацію і отримали, за даними Reuters, незаконний прибуток на суму 4,1 млн дол. Комісія також подала проти обвинувачених цивільний позов про компенсацію завданих збитків.

Хакери з лютого 2016 по березень 2017 року вкрали тисячі документів про фінансовий стан, операційну діяльність та доходи підприємств. Подібна інформація може значно вплинути на вартість акцій відповідних компаній після публікації, а тому до моменту оприлюднення охороняється. Викрадену інформацію продавали біржовим трейдерам для гри на Волл-стріт.

Щоб проникнути в систему, хакери здійснили серію цілеспрямованих кібератак, застосувавши вірусні програми і фішинг. Після отримання доступу спільники вивели інформацію на сервер у Литві.

За сукупністю звинувачень хакерам загрожує до 25 років в’язниці і штраф у 250 тис. дол. Раніше Єременка звинувачували в крадіжці тисяч ще неопублікованих прес-релізів із закритою інформацією агентств Business Wire, Marketwired і PR Newswire Association.

У липні «Ракурс» розповідав про безпрецедентну атаку на Twitter. Хакерам вдалося отримати доступ до сторінок компаній Apple, Uber, засновника Microsoft Білла Гейтса, гендиректора Tesla Ілона Маска, екс-президента США Барака Обами, головного конкурента Дональда Трампа на виборах Джо Байдена, засновника Amazon Джефа Безоса та низки інших відомих впливових осіб.