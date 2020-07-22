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Ракурс
ЛГБТ-пропаганду хочуть карати штрафами в Україні. Фото: nippon.com

Покарання за пропаганду гомосексуалізму пропонують ввести в Україні — зареєстровано законопроект

22 лип 2020, 16:46
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Пропаганду гомосексуалізму в Україні хочуть карати штрафами.

У Верховній Раді 22 липня зареєстрували законопроект № 3917 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму». Проект закону був переданий на розгляд керівництву. Про це повідомляється на веб-сторінці Верховної Ради України.

Ініціаторами проекту закону виступили народні депутати від фракції «Слуга народу» — Олена Лис і Георгій Мазурашу. Наразі текст законопроекту на сайті парламенту відсутній.

Тим часом громадська організація «Гей-альянс Україна» на власній сторінці у Facebook опублікувала повідомлення, яке засуджує таку ініціативу.


Нагадаємо, у грудні 2019 міська рада Рівного вирішила, що так звані «прайди», «марші рівності», «фестивалі квір-культури» тепер представники ЛГБТ не мають права проводити в місцях масового дозвілля сімей з дітьми.

Джерело: Ракурс


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