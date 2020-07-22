Повідомлено про підозру двом росіянам-вбивцям захисників Лисичанська — новини Донбасу

https://racurs.ua/ua/n141477-venediktova-pidozruie-dvoh-rosiyan-u-rozstrili-geroyiv-zvilnennya-lysychanska.html

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Війна на Донбасі триває вже шість років, а українські правоохоронці продовжують розслідувати злочини бойовиків. Під час звільнення Лисичанська 23 липня 2014 року терористи з російських угруповань «Восток-13» та «Сибір» розстріляли чотирьох та поранили ще 11 нацгвардійців. 22 липня Офіс генпрокурора повідомив про підозру п’ятьом бойовикам РФ.

За фактом бойових дій під час окупації міста Лисичанська ідентифіковано учасників незаконних збройних формувань РФ, які обстріляли групу військовослужбовців під керівництвом полковника Нацгвардії Олександра Радієвського, — інформує прес-служба Офісу генпрокурора.

Слідчі зібрали докази причетності до вчинення злочину двох громадян Росії та трьох місцевих мешканців. П’ятьом особам повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та загибель громадян (ч. 5 ст. 260, ч. 3 ст. 110 КК України).

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники незаконних збройних формувань РФ.

Нагадаємо, 23 липня 2014 року бойовики російських підрозділів «Восток-13» та «Сибір» зробили засідку на підступах до Лисичанська. Під час наступальної операції Нацгвардії окупанти обстріляли захисників України із снайперської, стрілецької та автоматичної зброї.

У бойовому зіткненні від кулі снайпера загинув Олександр Радієвський, ще троє нацгвардійців померли від тілесних ушкоджень, 11 — дістали поранень.

Нагадаємо, раніше на Луганщині правоохоронці затримали бойовика, котрий на автобусі намагався дістатися Харкова, щоб відкрити візу до однієї з країн Балтії, де планував розпочати «нове життя».