Сообщено о подозрении двум россиянам-убийцам защитников Лисичанска — новости Донбасса

https://racurs.ua/n141477-venediktova-podozrevaet-dvuh-rossiyan-v-rasstrele-geroev-osvobojdeniya-lisichanska.html

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Война на Донбассе длится шесть лет, а украинские правоохранители продолжают расследовать преступления боевиков. Во время освобождения Лисичанска 23 июля 2014 года террористы из российских группировок «Восток-13» и «Сибирь» расстреляли четырех и ранили еще 11 нацгвардейцев. 22 июля Офис генпрокурора сообщил о подозрении пяти боевикам РФ.

По факту боевых действий во время оккупации города Лисичанска идентифицированы участники незаконных вооруженных формирований РФ, которые обстреляли группу военнослужащих под руководством полковника Нацгвардии Александра Радиевского, — сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следователи собрали доказательства причастности к совершению преступления двух граждан России и трех местных жителей. Пяти лицам сообщено о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и гибель людей (ч. 5 ст. 260, ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие участники незаконных вооруженных формирований РФ.

Напомним, 23 июля 2014 года боевики российских подразделений «Восток-13» и «Сибирь» сделали засаду на подступах к Лисичанску. Во время наступательной операции Нацгвардии оккупанты обстреляли защитников Украины со снайперского, стрелкового и автоматического оружия.

В боевом столкновении от пули снайпера погиб Александр Радиевский, еще трое нацгвардейцев умерли от телесных повреждений, 11 — получили ранения.

Напомним, ранее на Луганщине правоохранители задержали боевика, который в автобусе пытался добраться до Харькова, чтобы открыть визу в одну из стран Балтии, где планировал начать «новую жизнь».