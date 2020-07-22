В Украине введут новый вид военной службы, фото: Минобороны Украины

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Новый вид военной службы планируют ввести в Украине.

Соответствующее нововведение предусматривает разработанный Минобороны законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В случае его принятия в Украине появится военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Она будет заключаться в возможности призыва резервистов в особый период без объявления мобилизации на срок до шести месяцев.

Такой призыв будет происходить по решению Верховного главнокомандующего ВСУ, которым, согласно Конституции, является президент Украины.

Также запланировано:

распространить на резервистов комплекс социальных гарантий, которые действуют для мобилизованных;

усовершенствовать вопросы формирования военного резерва;

создать военный учет резервистов в государстве.

Кроме того, этот законопроект предусматривает переформирование, согласно европейским подходам, военных комиссариатов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Минобороны также разработало проект изменений в Налоговый кодекс, которые предусматривают введение льготного налогообложения физических лиц — предпринимателей (ФЛП) в случае их призыва как резервистов этот новый вид военной службы.

В случае принятия этого законопроекта такие ФОПы на время службы освобождаться от обязанности начисления, уплаты и предоставления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц.

Эти законопроекты обсуждались во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителями Совета резервистов Вооруженных сил. Они были внесены президентом в Верховную Раду как неотложные.

Напомним, в начале 2019 году в ВСУ были созданы корпус резерва танковая бригада резерва на случай открытой вражеской агрессии.