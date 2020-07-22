В Україні запровадять новий вид військової служби, фото: Міноборони України

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Новий вид військової служби планують запровадити в Україні.

Відповідне нововведення передбачає розроблений Міноборони законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку». Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У разі його ухвалення в Україні з’явиться військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період. Вона полягатиме у можливості призову резервістів в особливий період без оголошення мобілізації на строк до шести місяців.

Такий призов відбуватиметься за рішенням Верховного головнокомандувача ЗСУ, котрим, згідно з Конституцією, є президент України.

Також заплановано:

поширити на резервістів комплекс соціальних гарантій, які діють для мобілізованих;

удосконалити питання формування військового резерву;

створити військовий облік резервістів у державі.

Крім того, цей законопроект передбачає переформування, згідно з європейськими підходами, військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Міноборони також розробило проект змін до Податкового кодексу, які передбачають запровадження пільгового оподаткування фізичних осіб — підприємців (ФОПів) у разі їхнього призову як резервістів на цей новий вид військової служби.

У разі ухвалення цього законопроекту такі ФОПи на час служби звільнятимуться від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб.

Ці законопроекти обговорювалися під час зустрічі президента України Володимира Зеленського із представниками Ради резервістів Збройних сил. Вони були внесені президентом до Верховної Ради як невідкладні.

Нагадаємо, на початку 2019 року в ЗСУ були створені корпус резерву та танкова бригада резерву на випадок відкритої ворожої агресії.