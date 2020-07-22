За облиття зеленкою нардепа Волошина судитимуть ветерана АТО

Народний депутат Олег Волошин. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n141475-za-oblyttya-zelenkou-nardepa-voloshyna-sudytymut-veterana-ato-video.html

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Напад на депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Олега Волошина інкримінують ветерану АТО та громадському активісту Олександру Погребиському.

Наразі активіст перебуває в Печерському районному відділку поліції та очікує на суд, що запланований на завтра. Про це сам Погребиський розповів у своєму відеозверненні.

За словами активіста, йому вручили підозру, у який зазначено, що нібито він здійснив напад на депутата та погрожував йому. Звинувачення в цьому ветеран відкинув та заявив, що просто проходив повз Волошина в той момент, коли його облили зеленкою. Він заявив, що теж став жертвою обливання.

Потім я побачив, що цей нардеп підбіг до чоловіка і вдарив його по обличчю. Я почав говорити, що так не можна робити. У результаті мене також затримали, — сказав Погребиський.



Нагадаємо, нардепа від парламентської фракції «Опозиційна платформа — За життя» Олега Волошина облили зеленкою біля Верховної Ради. Нардеп отримав порцію зеленки за озвучену ним 17 липня в парламенті заяву про «відсутність суверенітету України».

В результаті інциденту правоохоронці затримали ветерана АТО та активіста Олександра Погребиського. Сам Погребинський відкидає звинувачення.