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Ракурс
Народный депутат Олег Волошин. Фото: Фокус

За облитие зеленкой нардепа Волошина будут судить ветерана АТО

22 июл 2020, 16:26
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Нападение на депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олега Волошина инкриминируют ветерану АТО и общественному активисту Александру Погребискому.

Сейчас активист находится в Печерском районном отделении полиции и ожидает суда, который запланирован на завтра. Об этом сам Погребиский рассказал в своем видеообращении.

По словам активиста, ему вручили подозрение, в котором указано, что он якобы совершил нападение на депутата и угрожал ему. Обвинения в этом ветеран отверг и заявил, что просто проходил мимо Волошина в тот момент, когда его облили зеленкой. Он добавил, что тоже стал жертвой обливания.

Потом я увидел, что этот нардеп подбежал к мужчине и ударил его по лицу. Я начал говорить, что так нельзя делать. В результате меня тоже задержали, — сказал Погребиский.


Напомним, нардепа от парламентской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олега Волошина облили зеленкой возле Верховной Рады. Нардеп получил порцию зеленки за озвученное им 17 июля в парламенте заявление об «отсутствии суверенитета Украины».

В результате инцидента правоохранители задержали ветерана АТО и активиста Александра Погребиского. Сам Погребиский отвергает обвинения.

Источник: Ракурс


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