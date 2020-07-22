Два соглашения с СНГ разрывает Украина.

https://racurs.ua/n141474-dva-soglasheniya-s-sng-razryvaet-ukraina.html

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СНГ, Содружество Независимых Государств, — организация, в которую, в частности, входят Украина, Россия и Беларусь. За время деятельности этой организации были подписаны сотни договоров, но после аннексии Крыма и оккупации Донбасса Россией Украина начала выходить из них.

В частности, о решении выхода Украины еще из двух соглашений сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом он рассказал во время заседания Кабмина в среду, 22 июля.

По его словам, речь идет о Соглашении о гуманитарном сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств и Соглашении о Совете по гуманитарному сотрудничеству СНГ. Соответствующий проект указа президента Владимира Зеленского был одобрен на заседании правительства.

Соглашение о гуманитарном сотрудничестве было заключено на заседании Совета глав государств СНГ в Казани 26 августа 2005 года. Для развития этого базового документа 28 ноября 2006 года было подписано соглашение о создании Совета по гуманитарному сотрудничеству. Документы заключили для реализации и координации многостороннего взаимодействия стран-участниц СНГ в области культуры, образования, науки, архивного дела, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма и работы с молодежью.

Отмечается, что в связи с агрессией России против Украины фактическое сотрудничество в рамках данных соглашений с РФ уже остановлено, а сотрудничество с другими странами-участниками происходит в двустороннем формате на основе новых договоров.

По данным Министерства иностранных дел Украины, между Киевом и Москвой было заключено 453 соглашения, к настоящему времени осталось около 300.

Напомним, Украина вышла из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией в апреле 2019 года.