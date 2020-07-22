Деньги на соцпомощь выделит правительство. Фото: DW

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Кабинет министров Украины выделил дополнительные средства на социальную помощь украинцам.

Правительство 22 июля приняло решение о выделении средств на компенсацию пострадавшим от пожаров в Луганской и Житомирской областях, одноразовую денежную помощь семьям погибших и пострадавших во время антитеррористической операции. Также было решено о пересчете соцпомощи детям. Об этом сообщил правительственный портал.

Отмечается, что на ликвидацию масштабных пожаров на Луганщине выделили 54,7 млн грн. В правительстве решили, что большая часть денег пойдет на материальную помощь семьям погибших и на восстановление жилья. Дополнительно 2,1 млн грн направят на помощь пострадавшим от пожара в Житомирской области.

Семьям военнослужащих и силовиков, которые погибли во время участия в антитеррористической операции на Донбассе, и бойцам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранений, выделят 13,1 млн грн для выплат.

Также на заседании Кабмина приняли проект постановления о перерасчете государственной социальной помощи на детей. Было решено, что сумма помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, составит 2,5 размера прожиточного минимума соответствующего возраста. На детей с инвалидностью, над которыми установлены опека или попечительство, — 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что каждой семье, которая потеряла дом вследствие пожаров на Луганщине, Кабинет министров выделит 300 тыс. грн, чтобы они смогли купить новое жилье. По 20 тыс. грн выделят каждому человеку, пострадавшему от пожаров.