Гроші на соцдопомогу виділить уряд. Фото: DW

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Кабінет міністрів України виділив додаткові кошти на соціальну допомогу українцям.

Уряд 22 липня ухвалив рішення щодо виділення коштів на компенсацію постраждалим від пожеж у Луганській та Житомирській областях, одноразову грошову допомогу родинам загиблих та постраждалих під час антитерористичної операції. Також було вирішено про перерахунок соцдопомоги дітям. Про це повідомив урядовий портал.

Зазначається, що на ліквідацію масштабних пожеж на Луганщині виділено 54,7 млн грн. В уряді вирішили, що більша частина грошей піде на матеріальну допомогу родинам загиблих та на відбудову житла. Додатково 2,1 млн грн спрямують на допомогу постраждалим від пожежі в Житомирській області.

Родинам військовослужбовців та силовиків, які загинули під час участі в антитерористичній операції на Донбасі, та бійцям, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, виділять 13,1 млн грн для виплат.

Також на засіданні Кабміну ухвалили проект постанови про перерахунок державної соціальної допомоги на дітей. Було вирішено, що сума допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, становитиме 2,5 розміру прожиткового мінімуму відповідного віку. На дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, — 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що кожній родині, яка втратила дім внаслідок пожеж на Луганщині, Кабінет міністрів виділить 300 тис. грн, аби вони змогли купити нове житло. По 20 тис. грн буде виділено кожній людині, яка постраждала від пожеж.