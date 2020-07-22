Історика сталінських репресій засудили в РФ на 3,5 роки, фото — ТАСС

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Ракурс

Суд у Росії присудив 3,5 роки колонії керівнику карельського «Меморіалу» Юрію Дмитрієву. Обвинувачення просило засудити 64-річного історика на 15 років колонії суворого режиму.

Керівника відділення правозахисного центру «Меморіал» силовики обвинувачували у виготовленні дитячої порнографії за участю прийомної дочки, сексуальному насильстві над нею і незаконному зберіганні частин зброї.

Оголошення вироку відбулося в закритому режимі. У листопаді цього року Дмитрієв вийде на свободу, оскільки відсидів майже увесь термін покарання під час слідства, повідомляє «Медуза».

Суд виправдав Дмитрієва за статтями про порнографію і зберігання зброї. Процес над істориком вже третій для нього. У квітні 2018 року його виправдали за звинуваченням у виготовленні порнографії за участю його прийомної дочки і розпусних діях стосовно неї. За логікою слідства, ці дії полягали в фотографуванні дівчинки без одягу.

Згодом на Дмитрієва завели нову справу — насильницькі дії сексуального характеру над дочкою. Дмитрієв провину заперечував і пов’язував переслідування зі своєю діяльністю з пошуку місць масових поховань репресованих.

Історика і главу карельського «Меморіалу» заарештували 13 грудня 2016 року після анонімної заяви у поліції. Невідомий писав, що Дмитрієв фотографував свою 11-річну доньку оголеною. У комп’ютері знайшли близько 200 таких фото — спереду, ззаду і збоку. Ці фото показали канали «Росія 24» і «Рен-ТВ».

Дмитрієв пояснював, що фотографував прийомну дочку для захисту від «опікунської свавілля» і відстеження фізичного розвитку дівчинки, оскільки у неї були проблеми зі здоров’ям. Захист наполягав, що зображення не були порнографічними, а робилися на прохання соціальних працівників для контролю розвитку дитини.

Справу Юрія Дмитрієва організація «Меморіал» назвала сфабрикованою, вважаючи, що історика переслідують за дослідження сталінських репресій та збереження історичної пам’яті. Він багато років шукав розстрільні поховання та укладав списки тисяч убитих людей.

Саме завдяки йому світ дізнався про те, як загинули Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Валер’ян Підмогильний та інші українські генії.

Судилище над Дмитрієвим відбувалося на тлі спроб російської влади сфальшувати історію Сандармоху та представити похованих там жертв розстрілів НКВД жертвами Другої світової війни. Сандармох — спеціальна територія, яку використовували органи НКВС для проведення масових страт цивільного населення. Цей об'єкт став місцем розстрілу соловецького тюремного етапу 1937 року, в якому перебували відомі діячі культури і науки.