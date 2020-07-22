Историка сталинских репрессий осудили в РФ на 3,5 года, фото — ТАСС

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Суд в России приговорил к 3,5 годам колонии руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Обвинение просило приговорить 64-летнего историка к 15 годам колонии строгого режима.

Руководителя отделения правозащитного центра «Мемориал» силовики обвиняли в изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери, сексуальном насилии над ней и незаконном хранении частей оружия. Оглашение приговора состоялось в закрытом режиме. В ноябре этого года Дмитриев выйдет на свободу, поскольку отсидел почти весь срок наказания в ходе следствия, сообщает «Медуза».

Суд оправдал Дмитриева по статьям о порнографии и хранении оружия. Процесс над историком уже третий для него. В апреле 2018 года его оправдали по обвинению в изготовлении порнографии с участием его приемной дочери и развратных действиях по отношению к ней. По логике следствия, эти действия заключались в фотографировании девочки без одежды.

Впоследствии на Дмитриева завели новое дело — насильственные действия сексуального характера над дочерью. Дмитриев вину отрицал и связывал преследование со своей деятельностью по поиску мест массовых захоронений репрессированных.

Историка и главу карельского «Мемориала» арестовали 13 декабря 2016 года после анонимного заявления в полицию. Неизвестный писал, что Дмитриев фотографировал свою 11-летнюю дочь обнаженной. В компьютере нашли около 200 таких фото — спереди, сзади и сбоку. Эти фото показали каналы «Россия 24» и «Рен-ТВ».

Дмитриев объяснял, что фотографировал приемную дочь для защиты от «попечительского произвола» и отслеживания физического развития девочки, поскольку у нее были проблемы со здоровьем. Защита настаивала, что изображения не были порнографическими, а делались по просьбе социальных работников для контроля развития ребенка.

Дело Дмитриева организация «Мемориал» назвала сфабрикованным, считая, что историка преследуют за исследования сталинских репрессий и сохранение исторической памяти. Он много лет искал расстрельные захоронения и составлял списки тысяч убитых людей.

Именно благодаря ему мир узнал о том, как погибли Лесь Курбас, Николай Кулиш, Николай Зеров, Валерьян Подмогильный и другие украинские гении.

Судилище над Дмитриевым проходило на фоне попыток российских властей сфальсифицировать историю Сандармоха и представить похороненных там жертв расстрелов НКВД жертвами Второй мировой войны. Сандармох — специальная территория, которую использовали органы НКВД для проведения массовых казней гражданского населения. Этот объект стал местом расстрела Соловецкого тюремного этапа 1937 года, в котором находились известные деятели культуры и науки.