В Украине появилось новое министерство — новости Кабмина

Новое министерство создали для вице-премьера Урускогоhttps://racurs.ua/n141471-novoe-ministerstvo-sozdali-dlya-vice-premera-uruskogo.htmlРакурс
Новое министерство 22 июля появилось в Украине — Кабинет министров принял решение о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его возглавит вице-премьер-министр Олег Уруский.
Сегодня официально даем старт созданию нового министерства, которое будет отвечать за развитие промышленной отрасли. Должен быть новый подход к развитию промышленности путем формирования эффективной государственной политики и стратегии, — отметил в Телеграмм глава правительства Денис Шмыгаль.
Первоочередной приоритет министерства — оборонная высокотехнологичная отрасль, которая имеет значительный потенциал в Украине.
Чтобы новый министр смог выполнять поставленные ему задачи и намеченные цели, нужно дать ему площадку и ресурсы. То есть создать новое министерство, — уточнил Шмыгаль во время заседания Кабмина.
Как отметил новый министр Олег Уруский, центральный орган исполнительной власти будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной промышленной политики в сферах развития стратегических отраслей промышленности. Уруский обещает работать над созданием новых рабочих мест и увеличением поступлений в госбюджет.
Премьер Шмыгаль добавил, что главный приоритет нового ведомства — оборонная высокотехнологичная отрасль, которая имеет значительный потенциал в Украине.