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Ракурс
В Украине появилось новое министерство — новости Кабмина

Новое министерство создали для вице-премьера Уруского

22 июл 2020, 15:53
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Новое министерство 22 июля появилось в Украине — Кабинет министров принял решение о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его возглавит вице-премьер-министр Олег Уруский.

Сегодня официально даем старт созданию нового министерства, которое будет отвечать за развитие промышленной отрасли. Должен быть новый подход к развитию промышленности путем формирования эффективной государственной политики и стратегии, — отметил в Телеграмм глава правительства Денис Шмыгаль.

Первоочередной приоритет министерства — оборонная высокотехнологичная отрасль, которая имеет значительный потенциал в Украине.

Чтобы новый министр смог выполнять поставленные ему задачи и намеченные цели, нужно дать ему площадку и ресурсы. То есть создать новое министерство, — уточнил Шмыгаль во время заседания Кабмина.


Как отметил новый министр Олег Уруский, центральный орган исполнительной власти будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной промышленной политики в сферах развития стратегических отраслей промышленности. Уруский обещает работать над созданием новых рабочих мест и увеличением поступлений в госбюджет.

Премьер Шмыгаль добавил, что главный приоритет нового ведомства — оборонная высокотехнологичная отрасль, которая имеет значительный потенциал в Украине.

Источник: Ракурс


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