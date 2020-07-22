В Украине появилось новое министерство — новости Кабмина

https://racurs.ua/n141471-novoe-ministerstvo-sozdali-dlya-vice-premera-uruskogo.html

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Новое министерство 22 июля появилось в Украине — Кабинет министров принял решение о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его возглавит вице-премьер-министр Олег Уруский.

Сегодня официально даем старт созданию нового министерства, которое будет отвечать за развитие промышленной отрасли. Должен быть новый подход к развитию промышленности путем формирования эффективной государственной политики и стратегии, — отметил в Телеграмм глава правительства Денис Шмыгаль.

Первоочередной приоритет министерства — оборонная высокотехнологичная отрасль, которая имеет значительный потенциал в Украине.

Чтобы новый министр смог выполнять поставленные ему задачи и намеченные цели, нужно дать ему площадку и ресурсы. То есть создать новое министерство, — уточнил Шмыгаль во время заседания Кабмина.



Как отметил новый министр Олег Уруский, центральный орган исполнительной власти будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной промышленной политики в сферах развития стратегических отраслей промышленности. Уруский обещает работать над созданием новых рабочих мест и увеличением поступлений в госбюджет.

Премьер Шмыгаль добавил, что главный приоритет нового ведомства — оборонная высокотехнологичная отрасль, которая имеет значительный потенциал в Украине.