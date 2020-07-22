В Україні з’явилося нове міністерство — новини Кабміну

https://racurs.ua/ua/n141471-nove-ministerstvo-stvoryly-vice-premieru-uruskomu.html

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Нове міністерство 22 липня з’явилося в Україні — Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Його очолить віце-прем'єр-міністр Олег Уруський.

Сьогодні офіційно даємо старт створенню нового міністерства, яке відповідатиме за розвиток промислової галузі. Має бути новий підхід до розвитку промисловості шляхом формування ефективної державної політики та стратегії, — зазначив у Телеграм глава уряду Денис Шмигаль.

Першочерговий пріоритет міністерства — оборонна високотехнологічна галузь, яка має значний потенціал в Україні.

Щоб новий міністр зміг виконувати поставлені йому завдання та намічені цілі, потрібно дати йому необхідний майданчик та ресурси. Тобто створити нове міністерство, — уточнив Шмигаль під час засідання Кабміну.



Як зауважив новий міністр Олег Уруський, центральний орган виконавчої влади відповідатиме за формування та забезпечення реалізації державної промислової політики у сферах розвитку стратегічних галузей промисловості. Уруський обіцяє працювати над створенням нових робочих місць і збільшенням надходжень до держбюджету.

Прем'єр Шмигаль додав, що головний пріоритет нового відомства — оборонна високотехнологічна галузь, яка має значний потенціал в Україні.