Дітей буде простіше зареєструвати за місцем проживання, фото: USAGov

https://racurs.ua/ua/n141470-uryad-sprostyv-reiestraciu-ditey-vikom-do-14-rokiv-detali-dokument.html

Ракурс

Реєстрацію місця проживання дітей віком до 14 років спростив Кабінет міністрів.

Відповідні зміни до законодавства були затверджені під час засідання уряду у середу, 22 липня.

Тепер з’явилася можливість в електронній формі реєструвати місце проживання та знімати з реєстрації дітей віком до 14 років.

У пояснювальній записці цієї постанови її автор — віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров — зазначив, що відповідні зміни до законодавства дозволять запобігти:

необхідності одночасного візиту до ЦНАПу обох батьків у разі ситуації з різним місцем їх реєстрації;

необхідності оформлення нотаріальних дозволів у разі неможливості одночасного візиту до ЦНАПу обох батьків у разі ситуації з різним місцем їх реєстрації;

наражанню на небезпеку для здоров’я в умовах епідемії через необхідність відвідування ЦНАПу.

Нагадаємо, у червні Кабмін ухвалив зміни до законодавства, які дозволяють здійснювати реєстрацію земельних ділянок онлайн.