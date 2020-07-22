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Ракурс
Дітей буде простіше зареєструвати за місцем проживання, фото: USAGov

Реєстрацію місця проживання дітей до 14 років спростив Кабмін — деталі (ДОКУМЕНТ)

22 лип 2020, 15:44
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Реєстрацію місця проживання дітей віком до 14 років спростив Кабінет міністрів.

Відповідні зміни до законодавства були затверджені під час засідання уряду у середу, 22 липня.

Тепер з’явилася можливість в електронній формі реєструвати місце проживання та знімати з реєстрації дітей віком до 14 років.

У пояснювальній записці цієї постанови її автор — віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров — зазначив, що відповідні зміни до законодавства дозволять запобігти:

  • необхідності одночасного візиту до ЦНАПу обох батьків у разі ситуації з різним місцем їх реєстрації;
  • необхідності оформлення нотаріальних дозволів у разі неможливості одночасного візиту до ЦНАПу обох батьків у разі ситуації з різним місцем їх реєстрації;
  • наражанню на небезпеку для здоров’я в умовах епідемії через необхідність відвідування ЦНАПу.

Постанова Кабміну, документ: Олексій Гончаренко


Постанова Кабміну, документ: Олексій Гончаренко

Нагадаємо, у червні Кабмін ухвалив зміни до законодавства, які дозволяють здійснювати реєстрацію земельних ділянок онлайн.

Джерело: Ракурс


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