Розкрадання грошей «Укрзалізниці» викрили в СБУ. Фото: i1.wp.com

https://racurs.ua/ua/n141469-kontrabandu-neyakisnyh-rosiyskyh-zapchastyn-dlya-ukrzaliznyci-vykryla-sbu-foto.html

Ракурс

Боротися з корупцією в Україні продовжують правоохоронці. Розкрадання коштів акціонерного товариства «Укрзалізниця», яке створювало загрозу стабільному функціонуванню залізничних перевезень, задокументувала Служба безпеки України.

Правоохоронці встановили, що впродовж 2018−2019 років комерсанти вступили у змову з деякими керівниками одного з департаментів та структурних підрозділів «Укрзалізниці». Посадовці забезпечували ділкам перемоги у тендерах попри те, що «підрядники» не мали відповідних дозволів на ремонт колісних пар для пасажирських вагонів. Про це 22 липня повідомив прес-центр СБУ.

Виявилося, що підприємці постачали залізничникам неякісні запчастини, які були нелегально завезені з Росії. Загальна сума контактів становила майже 200 млн грн. Завдяки фальсифікаціям фігуранти справи змогли вивести в готівку майже 50 млн грн і привласнити їх.

Експерти встановили, що експлуатація на рухомому складі запчастин, відновлених із порушенням технологічних процесів, могла створити реальні передумови до виникнення надзвичайних подій.

Оперативники спецслужби проводять 27 обшуків у п’яти областях у структурних підрозділах «Укрзалізниці», виробничих і офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів. В офісі компанії-постачальника вилучили 65 тис. дол., понад 2 млн грн, печатки низки фірм, залучених до фіктивних господарських операцій, у тому числі підроблену печатку національного перевізника. Під час інших обшуків силовики вилучають фінансово-господарську документацію, що підтверджує злочини фігурантів.

Наразі триває досудове слідство у кримінальному провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у червні в Службі безпеки України заявили, що «Укрзалізниця» закупила неякісні запчастини на суму понад 100 млн грн. Частина продукції не відповідала встановленим характеристикам, а решта була виготовлена кустарним способом або викрадена з вітчизняних підприємств залізничної галузі.