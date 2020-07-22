Хищение денег «Укрзализныци» разоблачили в СБУ. Фото: i1.wp.com

https://racurs.ua/n141469-kontrabandu-nekachestvennyh-rossiyskih-zapchastey-dlya-ukrzaliznyci-vyyavila-sbu-foto.html

Ракурс

Бороться с коррупцией в Украине продолжают правоохранители. Хищение средств АО «Укрзализныця», которое создавало угрозу стабильному функционированию железнодорожных перевозок, задокументировала Служба безопасности Украины (СБУ).

Правоохранители установили, что в течение 2018−2019 годов коммерсанты вступили в сговор с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений «Укрзализныци». Чиновники обеспечивали дельцам победы в тендерах, несмотря на то, что «подрядчики» не имели соответствующих разрешений на ремонт колесных пар для пассажирских вагонов. Об этом 22 июля сообщил пресс-центр СБУ.

Оказалось, что предприниматели поставляли железнодорожникам некачественные запчасти, которые были нелегально завезены из России. Общая сумма контрактов составила почти 200 млн грн. Благодаря фальсификациям фигуранты дела смогли вывести в наличные почти 50 млн грн и присвоить их.

Эксперты установили, что эксплуатация на подвижном составе запчастей, восстановленных с нарушением технологических процессов, могла создать реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий.

Оперативники спецслужбы проводят 27 обысков в пяти областях в структурных подразделениях «Укрзализныци», производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов. В офисе компании-поставщика изъяли 65 тыс. долл., более 2 млн грн, печати ряда фирм, вовлеченных в фиктивных хозяйственных операций, в том числе поддельную печать национального перевозчика. Во время других обысков силовики изымают финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую преступления фигурантов.

Сейчас продолжается досудебное следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июне в Службе безопасности Украины заявили, что «Укрзализныця» закупила некачественные запчасти на сумму свыше 100 млн грн. Часть продукции не соответствовала установленным характеристикам, а остальная была изготовлена кустарным способом или похищена из отечественных предприятий железнодорожной отрасли.