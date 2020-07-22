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Ракурс
Захват заложников в Харькове — «террорист» обещал всех взорвать

Захват заложников в Харькове — «террорист» обещал всех взорвать

22 июл 2020, 15:23
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О захвате заложников сообщили 22 июля полиции Харькова. Силовики сломя голову помчались проверять информацию о теракте на улице Бондаренковской, 22.

В полицию позвонили и рассказали, что якобы мужчина с оружием захватил здание и взял людей в заложники. Террорист обещал взорвать здание в частном секторе города-миллионника.

На вызов выехало руководство Киевского райотдела полиции и следственно-оперативная группа. Впоследствии в Фейсбук правоохранители сообщили, что вызов оказался ложным.

Глава райотдела полиции Сергей Пономарев попросил граждан «внимательно относиться к информации, которую они распространяют».


Местные Telegram-каналы пишут, что ложное сообщение поступило от 50-летнего психически неуравновешенного человека. Дом, в котором он спрятался, был пустым.

Напомним, что 21 июля Украина следила за драмой в Луцке, где 44-летний рецидивист захватил в заложники 13 пассажиров автобуса. Впоследствии полиция сообщила, что у него якобы был сообщник в Харькове.

Источник: Ракурс


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