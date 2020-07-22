Захват заложников в Харькове — «террорист» обещал всех взорвать

https://racurs.ua/n141468-zahvat-zalojnikov-v-harkove-terrorist-obeschal-vseh-vzorvat.html

Ракурс

О захвате заложников сообщили 22 июля полиции Харькова. Силовики сломя голову помчались проверять информацию о теракте на улице Бондаренковской, 22.

В полицию позвонили и рассказали, что якобы мужчина с оружием захватил здание и взял людей в заложники. Террорист обещал взорвать здание в частном секторе города-миллионника.

На вызов выехало руководство Киевского райотдела полиции и следственно-оперативная группа. Впоследствии в Фейсбук правоохранители сообщили, что вызов оказался ложным.

Глава райотдела полиции Сергей Пономарев попросил граждан «внимательно относиться к информации, которую они распространяют».

Местные Telegram-каналы пишут, что ложное сообщение поступило от 50-летнего психически неуравновешенного человека. Дом, в котором он спрятался, был пустым.

Напомним, что 21 июля Украина следила за драмой в Луцке, где 44-летний рецидивист захватил в заложники 13 пассажиров автобуса. Впоследствии полиция сообщила, что у него якобы был сообщник в Харькове.