Маски древних майя. Pixabay

https://racurs.ua/n141467-neobychnuu-detal-o-jizni-mayya-raskryli-uchenye.html

Ракурс

Майя в своих записях воспевали величие одной из сильнейших династий, которая правила городом Коба почти 300 лет между 500 и 70 гг. н.э.

Исследователи смогли узнать имена древних правителей благодаря проведенным раскопкам. Среди расшифрованных имен нашли женщину. Об этом сообщает HeritageDaily.

Раскопки проводились в городе Коба, который расположен на полуострове Юкатан, на территории штата Кинтана-Роо в современной Мексике. Археологи из Национального института антропологии и археологии изучали находки на протяжении последних десяти лет.

Впоследствии им удалось расшифровать надписи, которые были обнаружены на различных культовых сооружениях. По мнению ученых, в надписях идет речь о легендарных четырнадцати правителях из одной династии, которые жили в период рассвета цивилизации.

Имя основателя династии — Джунпик Ток. Его имя ученые переводят как «тот у кого 8 тыс. кремней». Примечательно, что ученые идентифицировали и женщину, которая была членом династии. Ее имя звучит как Исик или Йопаат (ее имя исследователи расшифровали не до конца). Она правила городом на протяжении 40 лет. Этот факт поразил исследователей, поскольку женщины-правительницы были редкостью для майя.

Помимо этих двух правителей, археологи расшифровали или частично расшифровали и другие имена — Кахта Читама, Уксмана, Кавиила, Йопаата Тадж-Наджа, Кахка, Каломте и Ксамана Кавиила.

Город Коба оставался влиятельным центром до 1000 г. н.э. вплоть до прихода испанских завоевателей. Уже в 1550 г. он имел ритуальное значение для майя. С приходом конкистадоров город был покинут жителями.

Напомним, ранее мы сообщали, что в юго-восточном мексиканском штате Табаско археологи обнаружили самое большое для доиспанских времен сооружение цивилизации майя. Оно же является самым древним сооружением этой цивилизации.