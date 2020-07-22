Незвичайну деталь про життя майя з’ясували вчені

Маски стародавніх майя. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n141467-nezvychaynu-detal-pro-jyttya-mayya-z-yasuvaly-vcheni.html

Ракурс

Майя у своїх записах оспівували велич однієї з найсильніших династій, яка правила містом Коба майже 300 років між 500 і 70 рр. н.е.

Дослідники змогли дізнатися імена стародавніх правителів завдяки проведеним розкопкам. Серед розшифрованих імен також знайшли жіноче ім’я. Про це повідомляє HeritageDaily.

Розкопки проводилися в місті Коба, що розташоване на півострові Юкатан, на території штату Кінтана-Роо в сучасній Мексиці. Археологи із Національного інституту антропології та археології вивчали знахідки протягом останніх десяти років.

Згодом їм вдалося розшифрувати написи, які були виявлені на різних культових спорудах. На думку вчених, в написах йдеться про легендарних чотирнадцятьох правителів з однієї династії, які жили в період розквіту цивілізації.

Ім’я засновника династії — Джунпік Ток. Його ім’я вчені перекладають як «той у кого 8 тис. кременів». Вчені також ідентифікували жінку, яка була членом династії. Її ім’я звучить як Ісік або Йопаат (її ім’я дослідники розшифрували не до кінця). Вона правила містом протягом 40 років. Цей факт вразив дослідників, оскільки жінки-правителі були рідкістю для майя.

Крім цих двох правителів, археологи розшифрували або частково розшифрували й інші імена — Кахта чітам, Уксмал, Кавііла, Йопаата Тадж-Наджа, Кахк, Каломте і Ксамана Кавііла.

Місто Коба залишалося впливовим центром до 1000 р. н.е. — аж до приходу іспанських завойовників. Вже в 1550 році воно мало ритуальне значення для майя. З приходом конкістадорів місто було покинуте жителями.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у південно-східному мексиканському штаті Табаско археологи виявили найбільшу для доіспанських часів споруду цивілізації майя. Вона ж є найдавнішою спорудою цієї цивілізації.