США планують нову місію в Мексиці проти наркокартелів. Фото:

Білий дім вже розпочав попередню підготовку до потенційної місії американських військ у Мексиці. Вона включатиме знешкодження нарколабораторій і лідерів картелів. Однак ще тривають дискусії про масштаби операції. Остаточне рішення ще не ухвалене. Про це повідомило американське медіа NBS News з посиланням на неназваних чиновників.

Очікується, що армія Сполучених Штатів використовуватиме безпілотники для ударів по нарколабораторіях і лідерах злочинних угруповань. Однак ця операція не повинна афішуватися. Не виключено, що Білий дім координуватиме координувати свої дії проти наркокартелів з мексиканським урядом.

ЗМІ пише, що президент Мексики Клаудія Шейнбаум дозволила ЦРУ збільшити в країні кількість американських розвідувальних польотів, які почалися ще за часів адміністрації Джо Байдена. Також мексиканська влада направила 10 тис. військових до американського кордону та екстрадувала в США 55 високопоставлених учасників картелів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня американське видання WSJ інформувало, що США готують удари по військових об'єктах Венесуели, пов’язаних з наркотрафіком. Однак президент Сполучених Штатів Дональд Трамп цю інформацію заперечив.

Раніше американський флот неодноразово атакував човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики.

Джерело: NBS News