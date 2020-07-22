Коронавирус повлиял на формат Нобелевской премии, фото: Publika.md

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Нобелевская премия, церемония вручения которой должна состояться в декабре, в этом году из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 пройдет в другом формате.

В частности, будет отменен роскошный Нобелевский банкет, в котором ежегодно принимают участие около 1,3 тыс. человек, среди которых и члены королевской семьи Швеции, сообщает агентство France 24 со ссылкой на директора Фонда Нобеля Ларса Гейкенстана.

Во время Нобелевского банкета победители, за исключением лауреатов Премии Мира, которых чествуют в Осло, также традиционно выступают с речью.

Гейкенстан отметил, что в этом году победители будут чествованы «по-другому», однако, как именно, не уточнил.

Это особенный год, когда каждому нужно делать жертвы и приспосабливаться к совершенно новым обстоятельствам, — отметил Гейкенстан.

Объявление победителей премии будет проходить в период между 5 и 12 октября. Церемонии награждения в Стокгольме и Осло 10 декабря пройдут в «новых формах».

Первая церемония вручения Нобелевских премий состоялась 10 декабря 1901 года.

Нобелевский банкет за время существования премии отменяли во время двух мировых войн, в 1907 и 1924 годах, а также в 1956 году (с целью избежать приглашения советского посла из-за репрессий, связанных с подавлением Венгерской революции).

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом могут не состояться Олимпийские игры в Токио, которые сейчас запланированы на лето 2021 года.